Происшествия 21 июня 2023, 07:43 «Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет». Губернатор Подмосковья подтвердил падение двух БПЛА Губернатор Подмосковья Воробьев подтвердил падение БПЛА в Наро-Фоминском округе Telegram

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В поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа утром 21 июня упали два беспилотника. Никто не пострадал, заявил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена», — заявил губернатор Подмосковья.

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Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, по информации Андрея Воробьева, благодаря действиям военных рухнули на подлете к складам воинской части. Это произошло примерно в 5:30 и 5:50 утра в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

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Информация о дронах появилась в СМИ. Источник ТАСС сообщил, что три БПЛА ликвидировали при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Московской области и Новой Москве. Пролетевший над деревней Лукино и упавший в поле беспилотник заметили около пяти часов утра, рассказал источник «360». Экстренные службы нашли аппарат, обошлось без жертв и возгорания.