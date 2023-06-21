Эксклюзив 21 июня 2023, 06:11 Жители ТАО Москвы сообщили о рухнувшем в поле беспилотнике Беспилотник упал в поле около деревни Лукино ТАО Москвы РИА «Новости»

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Житель поселения Новофедоровского в Троицком административном округе Москвы вызвал экстренные службы из-за громкого звука со стороны поля, похожего на крушение беспилотника. Правоохранители начали поиск предполагаемого дрона, сообщил источник «360».

Мужчина около пяти часов утра заметил, что над деревней Лукино что-то пролетело и упало в поле. Он услышал хлопок примерно в 500 метрах от населенного пункта, предположил, что упал БПЛА, и вызвал экстренные службы.

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В Новофедоровское приехали сотрудники Росгвардии и скорая помощь, начали поиск предполагаемого аппарата. Впоследствии в поле нашли БПЛА, без возгорания. Помощь спасателей не потребовалась.

В Крыму два дня подряд перехватывали беспилотники. В понедельник противник выпустил два дрона, 20 июня — еще один. Их сбила система ПВО либо обезвредили при помощи средств радиоэлектронной борьбы.