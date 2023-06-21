Важное 21 июня 2023, 07:35 Беспилотники сбили в Новой Москве и Московской области — ТАСС ТАСС: 3 беспилотника сбили в Новой Москве и Подмосковье средствами радиоэлектронной борьбы Pxhere

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Утром 21 июня три беспилотных летательных аппарата сбили в Московской области и Новой Москве с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В Новой Москве в поле в районе деревни Лукино, а также в районе [дислокации] Таманской дивизии в Подмосковье сбиты средствами радиоэлектронной борьбы три беспилотника», — рассказал собеседник агентства.

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Он добавил, что при падении БПЛА не повредили никакие объекты. Их обломки отправят на экспертизу.

Тем временем в официальном Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева появилась информация о падении дронов в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

«Два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — сказано в сообщении.

Военнослужащие уже нашли их осколки, никто не пострадал. Территорию оцепили, на месте работают спецслужбы. Воробьев попросил местных жителей сохранять спокойствие.