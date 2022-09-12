Организаторы московского квест-рума не связались с родителями детей после пожара | 360°

Эксклюзив 12 сентября 2022, 13:55 Поделиться Telegram

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Viber Организаторы московского квест-рума не связались с родителями детей после пожара Мать детей, оказавшихся в квест-руме Москвы при пожаре: организаторы не связались с семьей Прокуратура города Москвы

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Организаторы квест-рума на юго-востоке Москвы, где накануне произошел пожар, не связались с родителями детей, оказавшихся в объятой пламенем игровой комнате. Об этом «360» сообщила мать братьев, присутствовавших на квесте.

«Никто с нами со стороны организаторов не связывался. В следующий раз эта ситуация может оказаться более смертоносной. Тем более это какая-то промзона, требованиям безопасности, скорее всего, не отвечала», — сообщила она.

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По ее словам, детей никто изначально не предупреждал, что возможна ситуация с возгоранием.

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«Нашим детям ничего не сказали, они не были в курсе, что такая ситуация возможна. По их словам, есть разные квесты. Есть простые, есть более продвинутые. Есть и силовые. Ребята просто решили провести время, они часто вместе гуляют, ходят в кино и на концерты. Это мероприятие было не отслежено с нашей стороны», — заключила мама.

Происшествие в квест-руме произошло накануне. После взрыва бракованного газового баллона загорелась пленка на потолке комнаты. Один из детей получил ожог четвертой степени, о чем «360» сообщили его родители.

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