Три человека в Москве пострадали при прохождении квеста | 360°

Эксклюзив 11 сентября 2022, 21:07 Поделиться Telegram

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Viber Три человека в Москве пострадали при прохождении квеста Источник «360»: подросток в Москве пострадал после взрыва баллона при прохождении квеста РИА «Новости»

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Туристический газовый баллон взорвался в квест-руме на юго-востоке Москвы, сообщил «360» источник в экстренных службах. По его информации, пострадали три человека.

Все случилось на улице Новохохловская, 11, строение 13. Группа подростков проходила квест.

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«При неосторожном обращении с туристическим газовым баллоном произошла разгерметизация с хлопком. Пострадали трое, все подростки 2007 года рождения», — уточнил источник «360».

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По данным Telegram-канала Mash, подростков заперли в комнату. Они должны были зажечь газовую лампу. За происходящим снаружи наблюдали взрослые. В итоге баллон взорвался, пламя охватило помещение, и с потолка начал капать расплавившийся пластик.

На одном из подростков загорелась футболка, он получил ожоги. С травмами его госпитализировали в одну из столичных больниц. Полицейские начали проверку по факту случившегося.

Произошедшим заинтересовались и в столичном СК. В ближайшее время следователи опросят участников квеста и проводивших его сотрудников.

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