Три человека в Москве пострадали при прохождении квеста | 360°

Все новости

Подмосковье

11 сентября 2022, 21:33

Памятную доску Эдуарду Успенскому открыли в Егорьевске

Спорт

11 сентября 2022, 21:30

«Чеховские медведи» вновь выиграли Суперкубок России по гандболу

Реклама

Эксклюзив

11 сентября 2022, 21:07

Три человека в Москве пострадали при прохождении квеста

Спецоперация

11 сентября 2022, 21:03

Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области

Подмосковье

11 сентября 2022, 20:51

Жители Железнодорожного сдали нормы ГТО

Мир

11 сентября 2022, 20:35

Жителям Швейцарии заплатят за доносы на соседей — нарушителей правил отопления домов — СМИ

Подмосковье

11 сентября 2022, 20:27

Завершилось голосование на выборах в Подмосковье

Власть

11 сентября 2022, 20:18

США и Украину уличили в финансировании деятельности по дискредитации выборов в России

Мир

11 сентября 2022, 20:08

Гроб с телом королевы Елизаветы II доставили в Эдинбург. Кадры с места

Эксклюзив

11 сентября 2022, 21:07

Три человека в Москве пострадали при прохождении квеста

Источник «360»: подросток в Москве пострадал после взрыва баллона при прохождении квеста

Читать 360tv в

Туристический газовый баллон взорвался в квест-руме на юго-востоке Москвы, сообщил «360» источник в экстренных службах. По его информации, пострадали три человека.

Все случилось на улице Новохохловская, 11, строение 13. Группа подростков проходила квест.

Реклама

«При неосторожном обращении с туристическим газовым баллоном произошла разгерметизация с хлопком. Пострадали трое, все подростки 2007 года рождения», — уточнил источник «360».

Реклама

По данным Telegram-канала Mash, подростков заперли в комнату. Они должны были зажечь газовую лампу. За происходящим снаружи наблюдали взрослые. В итоге баллон взорвался, пламя охватило помещение, и с потолка начал капать расплавившийся пластик.

На одном из подростков загорелась футболка, он получил ожоги. С травмами его госпитализировали в одну из столичных больниц. Полицейские начали проверку по факту случившегося.

Произошедшим заинтересовались и в столичном СК. В ближайшее время следователи опросят участников квеста и проводивших его сотрудников.

Москва

Дети

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама