Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил, как украинские боевики готовили нападение на Краматорск. В интервью, которое опубликовано в Telegram-канале «Пул № 3», он назвал ракетный удар провокацией, подстроенной для мировых СМИ.

«Они несколько дней назад объявили эвакуацию в Краматорске, Константиновке, Славянске, люди начала собираться, самый оптимальный вариант — это вокзал. И запустили ракету», — рассказал Басурин.

Организаторы нападения рассчитывали, что остатки ракеты будет невозможно опознать, но ошиблись — это и стало главным подтверждением того, что она была выпущена украинской стороной. «Точка-У» не используется ни Россией, ни Донбассом, такое вооружение давно снято с учета и уничтожено.

«Провокация направлена на то, чтобы была картинка для мировых СМИ», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Таким образом организаторы хотели показать, будто Россия убивает мирных жителей, поэтому с ней нельзя договариваться.

Ракетный удар вблизи железнодорожного вокзала в Краматорске произошел днем в пятницу, 8 апреля. Погибли около 30 мирных жителей. Минобороны России опровергло причастность к произошедшему.