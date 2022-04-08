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    08 апреля 2022, 12:54

    Обстрел вокзала в Краматорске во время эвакуации был провокацией Украины — Басурин

    Басурин заявил, что обстрел вокзала в Краматорске был провокацией Украины

    Анна Усачева

    ВСУ открыли огонь по Краматорску во время эвакуации мирных жителей. Украинская сторона незамедлительно обвинила Россию в том, что одна из ракет попала в железнодорожный вокзал и унесла жизни десятков людей. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что трагедия была провокацией со стороны Украины.

    Обстрел вокзала в Краматорске во время эвакуации был провокацией Украины — Басурин

    Его слова опубликовал ТАСС. Он сказал, что ВСУ знали об эвакуации, но все равно открыли огонь. Пострадавший от обстрела вокзал был основным транспортным узлом, с которого беженцы уезжали в безопасные районы. Басурин назвал действия и заявления ВСУ провокацией.

    Официальный представитель Народной милиции ДНР подтвердил информацию о количестве жертв трагедии. По его словам, от попадания ракеты в здание вокзала погибли около 30 мирных граждан.