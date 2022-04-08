ВСУ открыли огонь по Краматорску во время эвакуации мирных жителей. Украинская сторона незамедлительно обвинила Россию в том, что одна из ракет попала в железнодорожный вокзал и унесла жизни десятков людей. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что трагедия была провокацией со стороны Украины.

Его слова опубликовал ТАСС. Он сказал, что ВСУ знали об эвакуации, но все равно открыли огонь. Пострадавший от обстрела вокзал был основным транспортным узлом, с которого беженцы уезжали в безопасные районы. Басурин назвал действия и заявления ВСУ провокацией.

Официальный представитель Народной милиции ДНР подтвердил информацию о количестве жертв трагедии. По его словам, от попадания ракеты в здание вокзала погибли около 30 мирных граждан.