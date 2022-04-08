Минобороны РФ опровергло причастность к ракетному удару по Краматорску

Заявления киевского неонацистского режима о якобы совершенной Россией ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в Краматорске являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передал Telegram-канал РИА «Новости».

Российские военнослужащие 8 апреля не выполняли и не планировали никаких огневых задач в Краматорске, заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что ракеты «Точка-У», обломки которой нашли в районе вокзала, применяются только украинскими войсками.

В ведомстве напомнили, что такой же ракетой «Точка-У» 14 марта дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанес удар по центру Донецка. В результате украинской атаки 17 человек погибли на месте, еще 36 мирных жителей получили ранения.

Железнодорожный вокзал в Краматорске подвергся ракетному удару во время эвакуации, сообщили ранее в штабе территориальной обороны ДНР. Ведомство опубликовало фотографии с места трагедии. На ужасающих кадрах показаны тела погибших. Обломки ракеты «Точка-У» обнаружили в непосредственной близости с вокзалом.