Происшествия 25 февраля 2024, 18:59 «Он Россию защищает!» Пассажиры самолета заступились за устроившего дебош бойца СВО Baza: пассажиры отбили у полиции устроившего дебош в самолете бойца СВО РИА «Новости»

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Пассажиры самолета Москва — Якутск отбили у полиции военнослужащего, который ехал в отпуск со спецоперации и устроил в самолете дебош. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Военный оскорблял бортпроводников авиакомпании S7, и они вызвали правоохранителей. Но когда те поднялись на борт и собирались вывести дебошира, часть пассажиров вступилась за него. Звучали возгласы: «Он с СВО домой всего на 14 дней едет! Он Россию защищает!» Люди добавили, что готовы поручиться за бойца.

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В итоге, судя по кадрам, окружающим все-таки удалось убедить полицию не высаживать мужчину из самолета.

Ранее, 20 февраля, из-за нетрезвых пассажиров задержали самолет из Москвы в Коломбо. Семейная пара ехала с двумя детьми. Жена упала прямо в салоне, отчаянно сопротивлявшегося мужа выводила полиция. В итоге вся семья осталась в российской столице.

Перед этим, 1 февраля, из-за двух пьяных петербурженок самолет Санкт-Петербург — Хургада развернули в аэропорт Пулково практически сразу после взлета.