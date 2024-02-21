Происшествия 21 февраля 2024, 10:52 Рейс Москва — Коломбо задержали из-за пьяного дебоша Пьяные супруги устроили дебош на борту рейса Москва — Коломбо Freepik

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Борт, следовавший из Москвы в Коломбо, пришлось задержать 20 февраля из-за нетрезвых пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

«Отца семейства вывели с полицией, жена упала в салоне. Бедные дети. И пассажиры. В результате вся семья осталась в Москве», — говорится в сообщении.

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Один из очевидцев отметил, что семейную пару уже наказали. У них двое детей.

Telegram-канал разместил видео с места событий. На кадрах видно, как правоохранители пытаются вывести из салона самолета мужчину. Однако тот отчаянно сопротивляется и задает вопрос: «Что такого я сделал?». Все это сопровождается детскими криками: «Папа, папа!».

Ранее рейс Санкт-Петербург — Хургада развернули в аэропорт Пулково спустя считанные минуты после взлета. Причиной тому послужили две пьяные петербурженки, которые матерились и вели себя вызывающе.