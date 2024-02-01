Происшествия 01 февраля 2024, 21:25 Вылетевший в Турцию самолет вернулся в Петербург из-за пьяных девушек Волк: самолет до Хургады вернулся в Пулково из-за пьяного дебоша двух туристок РИА «Новости»

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Рейс Санкт-Петербург — Хургада вернулся в аэропорт Пулково через несколько минут после взлета из-за двух петербурженок, перебравших с алкоголем. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Египетское турне они начали еще в родном городе, изрядно выпив. В воздухе женщины стали вести себя вызывающе, не стесняясь использовать нецензурную лексику», — уточнила она.

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Ей об этом рассказали со ссылкой на коллеги из транспортной полиции.

Теперь, по словам Волк, жительниц Санкт-Петербурга ждут не египетские пляжи, а административное наказание.

Ранее в Перми пьяный пассажир самолета устроил скандал перед вылетом в Сочи. Во время задержания он угрожал полицейскому. Хулигана скрутили, рейс задержали на полчаса.

В начале года вылет самолета из Сочи в Санкт-Петербург задержали из-за хулигана на борту. Полицейские сняли с рейса мужчину, который стал курить прямо на борту и никак не реагировал на просьбы экипажа.