Происшествия 11 мая 2023, 15:59 Свердловские власти опровергли слухи о причастности диверсантов к лесным пожарам Глава Свердловской области Куйвашев: диверсанты не причастны к лесным пожарам РИА «Новости»

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Информация о том, что диверсанты могут быть виновниками лесных пожаров в Свердловской области, является недостоверной. На это обратил внимание глава региона Евгений Куйвашев, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

«Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь», — сказал Куйвашев.

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По его словам, пожары часто возникают из-за человеческого фактора. Причиной, например, может стать неосторожное обращение с огнем.

Куйвашев отметил, что на быстрое распространение пожаров повлияла погода. Он попросил местных жителей быть осторожнее с огнем во время отдыха на природе.

Глава региона добавил, что ситуация с пожарами в Свердловской области остается тяжелой. Еще в выходные он называл положение дел критическим. Губернатор подчеркнул, что на тушение огня бросили все средства и силы.

Госпожнадзор открыл 24 уголовных дела из-за пожаров в регионе. Также сотрудники ведомства выдали 205 протоколов об административных правонарушениях.