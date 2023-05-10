Происшествия 10 мая 2023, 11:23 Лесные пожары в Свердловской области стали поводом к 24 уголовным делам МЧС: Госпожнадзор возбудил 24 уголовных дела из-за лесных пожаров в Свердловской области РИА «Новости»

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После серии лесных пожаров в Свердловской области сотрудники Госпожнадзора составили 205 протоколов об административных правонарушениях и возбудили 24 уголовных дела. Об этом объявило региональное управление МЧС.

Каждый день на обход территории выходили свыше 300 патрульных групп, к которым кроме огнеборцев присоединились сотрудники органов местного самоуправления и представители общественных организаций. В выходные они обошли жилой сектор и лесные участки, составили 205 протоколов об административных правонарушениях и вынесли 69 определений о возбуждении административных расследований.

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«В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области за выходные дни сотрудниками Госпожнадзора было возбуждено 24 уголовных дела», — сообщила пресс-служба.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области заявили о напряженной пожароопасной обстановке. По словам специалистов, небольшое возгорание сможет спровоцировать крупный пожар. На территории Сосьвинского, Карпинского городских округов, Ирбитского и Махневского муниципальных округов продолжил действовать режим чрезвычайной ситуации. Система космического мониторинга зарегистрировала 234 термические точки, в том числе 227 лесных пожаров и два загорания травы.

В поселке Первомайском Свердловской области 6 мая лесной пожар перекинулся на склады, власти призвали временно переехать жителей деревни Верхотурка, села Мостового, нескольких садовых товариществ, части Березовского городского округа и некоторых других населенных пунктов. Площадь лесных пожаров в регионе 7 мая превысила 33 тысячи гектаров.