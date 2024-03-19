Важное 19 марта 2024, 12:31 Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ Гладков: из Белгородской области в другие регионы вывезут около 9 тысяч детей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Из Белгородской области в другие российские регионы вывезут порядка девяти тысяч детей из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России».

«Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района», — подчеркнул он.

Реклама

По его словам, 22 марта 1,2 тысячи детей отправятся в Пензу, Тамбов и Калугу, а также Ставропольский край. Он добавил, что система по этому вопросу уже выстроена.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Накануне 14-летний подросток получил ранение при обстреле ВСУ поселка Разумное. Утром 19 марта украинские боевики пытались атаковать Белгородскую область из РСЗО Vampire. Отечественные системы ПВО уничтожили девять реактивных снарядов.