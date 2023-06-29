Происшествия 29 июня 2023, 03:03 Около 70 детей отправились в лагере в Амурской области — СМИ Baza: 70 детей отравились в детском лагере «Белые горы» в Амурской области Unsplash

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В Детском спортивно-оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области за сутки отравились сразу 70 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Они обратились в медпункт с жалобами на боли в животе и рвоту. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Что конкретно с ними произошло, еще предстоит выяснить, но, по словам отравившихся, накануне они питались только в местной столовой», — сказано в сообщении.

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Всего в лагере в этой смене находится почти 300 детей. Сейчас в учреждение направили региональное управление Роспотребнадзора, чтобы провести расследование. Сотрудники надзорного ведомства возьмут все необходимые пробы и проведут экспертизу.

Местные власти пока не сообщали о происшествии.

Ранее стало известно о другом массовом отравлении. Ученики девятого класса одной из школ Санкт-Петербурга отпраздновали выпускной вечер в ресторане, после чего попали в больницу.

В Москве женщина выпила пива и впала в кому. Она пришла домой, сообщила мужу, что употребляла алкоголь, и спустя время просто перестала отвечать ему и отзываться. Ее направили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Врачи диагностировали у нее отравление неизвестными веществами.