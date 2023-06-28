Происшествия 28 июня 2023, 17:23 Женщина выпила пиво в Москве и впала в кому «Известия»: женщина из Белоруссии выпила пиво в Москве и впала в кому Freepik

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Женщина из Белоруссии выпила пива в Москве и впала в кому, сообщил источник изданию «Известия».

По информации издания, пострадавшая приехала в Москву на заработки вместе со своим мужем. Перед случившимся она отсутствовала дома два дня.

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Вернувшись пьяной, женщина сообщила супругу, что выпила пива. Но спустя некоторое время она перестала реагировать на слова мужа. Он вызвал скорую.

Женщину в состоянии комы госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали у нее отравление неизвестными веществами. По данным СМИ, женщину подключили к аппарату ИВЛ.

Медики также обнаружили, что у пострадавшей был сломан нос. Ее муж объяснил это тем, что уронил супругу, когда пытался уложить ее на диван.

Началась проверка обстоятельств произошедшего.

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