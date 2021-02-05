Около 30 школьников отравились в Дагестане

В Дагестане 30 школьников обратились за медицинской помощью. У всех наблюдаются симптомы пищевого отравления.

«4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождающимися диареей и повышением температуры тела», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета региона.

Еще 23 ученика указанной школы с подобными симптомами обратились к врачам с 1 по 4 февраля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Специалисты Роспотребнадзора взяли образцы воды и пищи из школьной столовой. Расследование продолжается.

В прокуратуре рассказали, что два школьника госпитализированы. Состояние всех детей удовлетворительное. Ведомство организовало проверку.

В середине января в Дагестане отравились около 360 человек. Среди них 246 детей. Жители Буйнакска отравились водой из общего водопровода. По сообщению «Газеты.ru», по делу об отравлении задержали исполняющего обязанности директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаба Шарипова.