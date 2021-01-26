Отравившихся водой жителей Буйнакска выписали из больницы

Всего в период с 9 по 18 января в больницы Буйнакска обратились 359 человек, в том числе 246 детей. У всех пациентов выявили острую кишечную инфекцию.

Жители дагестанского города отравились водой из общего водопровода. Городская администрация сообщила, что по состоянию на вторник все отравившиеся пациенты были выписаны из больницы, новых жалоб от граждан за последние трое суток не поступало.

Региональным управлением Следственного комитета РФ по факту нарушения требований безопасности при оказании услуг населению было возбуждено уголовное дело. Исполняющий обязанности директора МУП «Буйнакскводоканал» Абдулвагаб Шарипов был помещен под арест на два месяца, до 18 марта. Его подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, он не обеспечивал очистку и обеззараживание воды, а также не проводил ремонт и обслуживание водопроводов.