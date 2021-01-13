Число отравившихся в Дагестане превысило 70 человек

До 71 человека увеличилось число отравившихся в дагестанском Буйнакске. Среди них — 61 ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее было известно о 50 отравившихся детях.

Глава города Исламудин Нургудаев заявил, что возможной причиной отравления могли стать просроченные продукты из подарочных наборов. Об этом написал «Интерфакс». По словам мэра Буйнакска, мамы пострадавших заявили, что те почувствовали себя плохо именно после того, как съели содержимое сувениров. Женщины считают, что их дети могли отравиться соком или мандаринами.

Глава города добавил, что отравившиеся живут в разных районах и поселках Буйнакска. Он не исключил, что отравления могло произойти из-за загрязненной питьевой воды. Такую версию выдвинуло следствие. Пока проводится экспертиза.

Детей от двух до 13 лет начали госпитализировать в больницы 12 января. Их состояние оценивают как средней тяжести. У них наблюдается температура, тошнота, рвота, диарея. Минздрав региона отправила в Буйнакск эпидемиологов и инфекционистов. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.