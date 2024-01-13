Происшествия 13 января 2024, 19:09 Около 200 человек эвакуировали из ТЦ в Киеве из-за пожара Мэр Киева Кличко: ТРЦ «Космополит» эвакуировали из-за пожара, пострадала женщина Pxhere

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В торгово-развлекательном центре «Космополит» Киева 13 января случился пожар. Мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что из здания эвакуировали 200 человек.

«Экстренные службы продолжают работать на месте», — добавил он.

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По предварительным данным, вспыхнула детская комната на четвертом этаже здания. Причина возгорания неизвестны. Сейчас огонь уже ликвидировали.

Кличко уточнил, что медикам обратилась одна женщина, она пожаловалась на отравление угарным газом. Ей оказали помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась.

Ранее крупный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах. Пламя вспыхнуло в одном из блоков и охватило площадь в 50 тысяч квадратных метров. Ущерб составит не менее 10 млрд рублей. Один из сотрудников склада рассказал «360», сначала никто не понял, что произошло. Сработал сигнал тревоги, в здании появился едкий черный дым, людей начали быстро выводить на улицу.