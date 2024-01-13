Происшествия 13 января 2024, 10:31 Число пожарных на горящем складе Wildberries в Шушарах нарастили в 2,4 раза МЧС: силы и средства на пожаре на складе Wildberries в Шушарах нарастили Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Количество спасателей, задействованных в тушении склада Wildberries в Шушарах под Петербургом, выросло в 2,4 раза — теперь на месте работают около 270 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожарные используют 57 единиц техники. Чуть раньше ведомство информировало о том, что на месте трудятся 112 спасателей, применяя 25 спецмашин.

Реклама

Склад загорелся около 07:40. По последним данным, площадь распространения огня достигла 50 тысяч «квадратов». Пожару присвоили четвертый (высокий) ранг сложности. Сведений о пострадавших не поступало. Сотрудников склада эвакуировали.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку в связи с ЧП. Ее сотрудники находятся на месте происшествия. Ведомство проконтролирует установление всех его причин и обстоятельств и оценит «полноту мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности». Кроме того, петербургская прокуратура проконтролирует ход и результаты проверки, проводимой территориальными органами МЧС России. Точную причину возгорания поможет установить пожарно-техническая экспертиза.