Происшествия 06 апреля 2024, 08:18 Окна в корпусе детской поликлиники в Белгороде выбило в результате атаки ВСУ Гладков: 12 многоэтажек в Белгороде пострадало при воздушной атаке ВСУ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ со стороны ВСУ пострадали 12 многоэтажек, в 18 квартирах выбило окна, в одном из корпусов детской поликлиники № 4 посекло фасад и выбило окна, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Кроме того, повреждения получили крыша спорткомплекса «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия. Три автомобиля посекло осколками.

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В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое полностью сгорел частный дом, в четырех многоэтажках оказался посечен фасад, в 21 квартире выбило окна. У одного частного домовладения пробило крышу. В поселке Майский повредило кровлю частного дома, в селе Никольское — двух частных домовладений. В селе Таврово в одном домовладении пробило крышу и выбило окна.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

По данным Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, 10 воздушных целей удалось сбить на подлете к Белгороду. Предварительно, никто не пострадал. Ранее Минобороны сообщило, что над регионом уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.