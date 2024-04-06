06 апреля 2024, 07:36
ВСУ обстреляли село Вязовое и поселок Дубовое в Белгородской области
Село Вязовое и поселок Дубовое попали под обстрел ВСУ утром 6 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Предварительно, никто не пострадал.
По данным главы региона, в Вязовом оказались повреждены фасады и крыши в двух частных жилых домовладениях, осколок снаряда посек хозяйственную постройку. Есть повреждения на линии электроснабжения. На месте работают представители оперативных и аварийных служб, продолжается подомовой обход территории.
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В поселке Дубовое возник пожар.
«Недоброе утро. Опять обстрел. Слава Богу, что у нас с вами никто не пострадал. Семь многоквартирных домов, по предварительным данным, получили повреждения, в первую очередь, окон. Один дом — возгорание, в поселке Дубовое. Одно административное здание», — написал Гладков.
В Дубовом также состоится подомовой квартирный обход. Стало известно также, что повреждения получили пять автомобилей.
Утром 6 апреля над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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