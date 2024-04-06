Важное 06 апреля 2024, 07:31 Десять снарядов Vampire уничтожили над Белгородской областью Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью 10 снарядов Vampire РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны ликвидировали над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщило Минобороны России.

Атака произошла утром 6 апреля.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — информировали в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке ВСУ на село Вязовое и поселок Дубовое. По предварительным данным, пострадавших нет. В Дубовом загорелся один дом.

Украинские боевики постоянно обстреливают регион. С конца марта детей из Белгородской области из соображений безопасности стали отправлять в оздоровительные учреждения других субъектов России. Среди них Подмосковье, Пензенская, Тамбовская, Калужская, Вологодская, Волгоградская, Самарская, Астраханская области. По данным на 4 апреля, уехали уже более девяти тысяч ребят.