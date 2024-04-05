05 апреля 2024, 09:45
Ограничения после атаки беспилотника в аэропорту Саратова сняли
Аэропорт «Гагарин» в Саратове отменил ограничения на полеты из-за атаки дрона
Временные ограничения на прием и отправку самолетов в саратовском международном аэропорту «Гагарин» после атаки беспилотника на регион сняли. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
«Аэропорт „Гагарин“ работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов», — рассказал собеседник издания.
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Пока на один час и 40 минут задерживается самолет авиакомпании «Победа» из Москвы. Его обратный вылет также отложили. Актуальную информацию о прибытии и отправлении рейсов можно посмотреть на онлайн-табло.
Ранним утром 5 апреля в Саратовской области ликвидировали беспилотник. Об этом губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрешений.
Ранее российские военные остановили массированную атаку дронов на Ростовскую область. Системы ПВО уничтожили более 40 целей. Повреждения получила электроподстанция, предварительно, никто их жителей не пострадал.
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