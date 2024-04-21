Эксклюзив 21 апреля 2024, 09:53 Кафе загорелось в Москве на улице Павла Корчагина Источник «360»: спасатели локализовали пожар в московском кафе «Робин и Пятница» Пресс-служба МЧС

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Пожар произошел в кафе «Робин и Пятница» на улице Павла Корчагина в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 09:29. Площадь пожара составила три квадратных метра. Возгорание началось в подсобке, там загорелись кухонные принадлежности. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они обнаружили, что из окна административного здания идет густой черный дым. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание.

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Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, людей в кафе не было.

Ранее пожар вспыхнул в таунхаусе в Южном Бутове — загорелось четырехэтажное здание в сауне на улице Адмирала Лазарева. Из сауны самостоятельно эвакуировались семь москвичей. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе трехмесячный ребенок и 14-летний подросток. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами направили 69-летнего мужчину и 74-летнюю женщину.

По информации источника, в сауне горели вещи и мебель на площади 20 квадратных метров.