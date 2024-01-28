Происшествия 28 января 2024, 21:25 Одного из напавших на церковь в Стамбуле задержали Антитеррористическая служба задержала одного из напавших на церковь в Стамбуле Pxhere

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Сотрудники антитеррористической службы задержали одного из напавших на церковь в Стамбуле. Об этом сообщила газета Milliyet.

«Отряды антитеррористической службы задержали одного человека в связи с нападением на церковь в Стамбуле, жертвой которого стал один человек», — рассказали авторы материала.

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Министр иностранных дел Турции Али Ерликая сообщил, что один человек погиб после нападения вооруженных людей на католическую церковь в районе Сарыер. Сейчас идет расследование и розыск злоумышленников.

По словам главы ведомства, неизвестные пришли на воскресную мессу и угрожали прихожанам пистолетом. Прокурорам поручили «пролить свет» на этот инцидент.

Ранее восемь человек стали жертвами стрельбы в синагоге в Иерусалиме. Неизвестный атаковал выходивших из здания людей. Местная полиция ликвидировала террориста.