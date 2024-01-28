Важное 28 января 2024, 13:33 Жертвой нападения на католическую церковь в Стамбуле стал один человек МВД Турции: в результате нападения на церковь в Стамбуле погиб один человек Onur Dogman/Keystone Press Agency/globallookpress

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Как минимум один человек погиб из-за нападения на католическую церковь в столице Турции. Об этом сообщил турецкий министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X.

По его словам, на церковь напали два человека в масках. Неизвестные пришли на воскресную мессу на церковь Санта-Мария на севере Стамбула и убили одного горожанина.

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«Сегодня в 11:40 (время совпадает с московским — прим. ред.) в результате вооруженного нападения в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер погиб гражданин», — указал министр.

По информации Hurriyet, неизвестные угрожали прихожанам пистолетом. Полиция начала разыскивать злоумышленников, министр юстиции Йылмаз Тунч заявил о начале расследования.

«Главная прокуратура Стамбула начала расследование нападения, в результате которого погиб один человек, а заместителю главного прокурора и двум прокурорам было поручено пролить свет на этот инцидент», — отметил он.

Ранее восемь человек погибли из-за стрельбы в синагоге в Иерусалиме. Террорист обстрелял выходивших из здания людей. Израильская полиция ликвидировала стрелка.