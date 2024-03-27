Общество 27 марта 2024, 05:56 Семьям погибших в Crocus City Hall назначили 32 пенсии по потере кормильца РИА «Новости»

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Родственникам погибших в результате теракта в Crocus City Hall назначили 32 пенсии по случаю потери кормильца. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков.

По его словам, пенсии назначили в беззаявительном порядке. Сотрудники фонда стараются проактивно выявлять семьи, в которых есть погибшие и пострадавшие. Они принимают граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим, подчеркнул Чирков.

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Глава фонда добавил, что на горячую линию уже поступило 270 обращений, касающихся выплат, а также еще пять — в единый контакт-центр. В частности, люди спрашивали о выплате пособия на погребение и компенсации вреда здоровью.

«Выявлено 16 погибших, у которых имеются средства пенсионных накоплений в Соцфонде», — рассказал Чирков.

Он объяснил, что правопреемники могут обратиться за выплатой этих средств до истечения полугода со дня смерти застрахованного лица.

Ранее бизнесменов, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, предупредили о возможности получить денежную компенсацию за утрату имущества.