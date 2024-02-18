Эксклюзив 18 февраля 2024, 19:09 Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы Квартира загорелась на юго-востоке Москвы, пострадал один жилец РИА «Новости»

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Пожар охватил квартиру в одном из домов в Рязанском районе Москвы на 2-м Пятигорском проезде. Пострадал один человек, сообщил источник 360».

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 18:23. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. По предварительным данным, загорелась квартира, в которой находились два человека.

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«Медики госпитализировали одного пострадавшего в тяжелом состоянии», — отметил собеседник издания.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

Днем 18 февраля пожар произошел в многоэтажном доме в Северном Чертанове на юге Москвы. Сотрудники МЧС спасли двух человек, одного их них передали врачам для реанимации. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался.