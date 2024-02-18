Эксклюзив 18 февраля 2024, 17:08 Двух человек спасли при пожаре в квартире на юге Москвы Пожар произошел в квартире многоэтажки на юге Москвы, двух человек спасли

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В воскресенье, 18 февраля, в многоэтажном доме на юге Москвы произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли двух человек, сообщил источник «360».

Возгорание началось в доме, расположенном по адресу: Чертаново Северное, 4, строение 403. На видео, появившемся в распоряжении «360», квартиру объял огонь, из нее валил черный дым.

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По данным источника, пламя шло со стороны балкона, есть угроза, что оно перекинется на соседние квартиры. На месте происшествия находятся экстренные службы.

UPD. С одним из пострадавших медики проводят реанимационные мероприятия.

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