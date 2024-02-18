Эксклюзив 18 февраля 2024, 17:52 Спасенный из горящей квартиры на юге Москвы скончался Источник «360»: спасенного из горящей квартиры на юге Москвы не смогли откачать РИА «Новости»

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Эвакуированный из горящей квартиры многоэтажки в Северном Чертанове на юге Москвы умер, несмотря на реанимационные мероприятия прибывших на место врачей скорой помощи. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его данным, пострадавшего вместе с еще одним жильцом вынесли из задымленной четырехкомнатной квартиры, где пламя охватило два жилых помещения и два подсобных помещения.

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Находящегося в тяжелом состоянии спасенного передали врачам для реанимации. Однако усилия медиков не дали результата, пострадавший скончался.

Пожарные оперативно ликвидировали пламя на площади 50 квадратных метров. Что стало причиной возникновения возгорания, будет установлено позднее.