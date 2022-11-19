Происшествия 19 ноября 2022, 06:17 Борт санавиации вылетел в Тымовское на Сахалин к месту взрыва газа Губернатор Сахалина Лимаренко: на место взрыва в Тымовское вылетел борт санавиации РИА «Новости»

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В поселок Тымовское на Сахалине к месту взрыва бытового газа вылетел борт санитарной авиации и вертолет МЧС России. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«В ближайшее время в Тымовское из Южно-Сахалинска вылетит авиаборт санавиации, а также вертолет МЧС России. Вместе со мной самолетом МЧС России в Тымовский район срочно вылетают заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов, министр ЖКХ Наталия Куприна и руководитель агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева», — уточнил губернатор.

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В результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы и медики.

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«Администрация муниципального образования сформировала оперативный штаб. Специалисты приступили к разбору завалов», — сообщил Лимаренко.