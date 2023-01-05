Происшествия 05 января 2023, 13:01 Один человек погиб в Чувашии в ДТП с рейсовой маршруткой МВД по Чувашии: в ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля погиб один человек Пресс-служба МЧС

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Авария произошла утром 5 января в Чебоксарском районе Чувашии на трассе между деревней Чиганары и поселком Ишлеи. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

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В ДТП попали рейсовый автобус Ford Transit, следовавший в Чебоксары из села Красноармейского, и автомобиль Kia Rio.

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В аварии погибла пассажирка японской легковушки, также пострадали женщина-водитель и четверо пассажиров.

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В салоне автобуса находились десять пассажиров. Медицинская помощь потребовалась четырем из них.

На место происшествия прибыли сотрудники регионального батальона ДПС ГИБДД, точное количество пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

Вечером 3 января ДТП с участием легковой машины и электрички произошло между станциями Детская и Ивантеевка, писало ИА Nation News. По предварительной информации, водитель хотел проскочить перед поездом, но не успел.

По данным РЕН ТВ, в результате ДТП скончались два человека, официальной информации не поступало.