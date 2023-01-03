Происшествия 03 января 2023, 12:49 Момент столкновения электрички и автомобиля на переезде в Ивантеевке попал на видео Появилось видео столкновения электрички и автомобиля на переезде в Подмосковье

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Столкновение электрички и автомобиля на железнодорожном переезде в Ивантеевке зафиксировали камеры наблюдения. Авария произошла в 07:20 3 января.

На опубликованных кадрах машина выехала на переезд и ее снес поезд. В пресс-службе МЖД ранее сообщили, что локомотивная бригада сделала все возможное, чтобы избежать ДТП, в том числе применила экстренное торможение.

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По данным компании-перевозчика, водитель автомобиля игнорировал световые и звуковые сигналы о приближении поезда. Пассажиры электрички и локомотивная бригада не пострадали. Железнодорожники вызвали на место ЧП медиков для оказания помощи людям, которые были в легковушке.

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Источник РЕН ТВ ранее заявил, что в результате ДТП погибли два человека, находившихся в машине. Эти данные официально не подтверждены. В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили, что организовали проверку в связи с происшествием.

По предварительным данным ведомства, водитель такси нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд в районе 35-го километра перегона станции Детская — Ивантеевка перед приближающимся поездом сообщением Москва — Фрязино. Схода подвижного состава не произошло, отметили в пресс-службе.