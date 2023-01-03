Эксклюзив 03 января 2023, 09:22 «Машина ехала на полной скорости». Очевидец рассказал о столкновении автомобиля и электрички в Подмосковье РЕН ТВ: два человека погибли в ДТП с такси и электричкой в Подмосковье РИА «Новости»

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Электричка столкнулась с автомобилем в подмосковной Ивантеевке. О происшествии сообщили в группе «Мой город — Фрязино» в соцсети «ВКонтакте». Очевидец происшествия в комментарии «360» рассказал, что машина ехала на полной скорости, а машинист гудел водителю. Но столкновения избежать не удалось.

Соцсети

«Потом [был] сильный скрежет. Машину протащило», — добавил собеседник «360».

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Авария произошла между станциями Ивантеевка и Детская. По данным РЕН ТВ, водитель такси пытался проскочить перед поездом, но не успел. От сильного удара машину затащило под поезд. Источник телеканала уточнил, что в ДТП погибли два человека. На месте происшествия работают экстренные службы.

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В региональном главке МЧС «360» сообщили, что пока не получали данные о происшествии.

Факт ДТП подтвердили в столичном дептрансе. По данным ведомства, на Ярославском направлении нет движения на однопутном ответвлении в сторону Фрязино. Здесь временно запущены автобусы по маршрутам Фрязино — Воронок и Детская — Зеленый Бор.

«Просим водителей быть внимательными при движении через переезды и соблюдать все меры безопасности», — отметили в дептрансе.