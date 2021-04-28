Один человек погиб в аварии с машиной скорой помощи в Ялте. Видео

На юге Крыма, в Ялте, столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль. Погиб водитель Audi.

«Легковушка и скорая столкнулись на трассе Ялта — Севастополь, около поселка Кореиз. В скорой пострадали три человека, а водителя зажало, его пока не могут вытащить. В легковом автомобиле погиб один человек», — рассказал источник «Интерфаксу».

По словам директора центра медицины катастроф Крыма Сергея Олефиренко, карета скорой помощи ехала на вызов. Он сообщил, что погиб водитель легкового автомобиля, также пострадали трое медиков из спецавтомобиля.

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками по встречной полосе. В результате произошло лобовое столкновение с Audi, сообщили в МВД изданию.

В середине апреля во Владивостоке машина скорой помощи столкнулась с Toyota Aqua. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Еще одно ДТП с участием скорой помощи произошло в Санкт-Петербурге. Спецтранспорт выехал из-за остановившегося трамвая и врезался в иномарку. У машины медиков работала звуковая сирена и были включены проблесковые маячки.