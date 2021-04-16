Скорая помощь столкнулась с иномаркой во Владивостоке

Во Владивостоке машина скорой помощи столкнулась с Toyota Aqua. В результате дорожно-транспортного поисшествия пострадали три человека.

Авария произошла на улице Спортивная, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю.

«56-летний мужчина за рулем реанимационного автомобиля, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, двигался со стороны улицы Борисенко в направлении улицы Вилкова. На перекрестке произошло столкновение специализированного транспортного средства с автомашиной Toyota Aqua под управлением 34-летнего жителя, — сообщили в ведомстве.

В аварии пострадали водители скорой помощи и Toyota Aqua, а также пассажир легкового транспорта.

В МВД отметили, что стаж водителя скорой помощи составляет 16 лет, а водителя Toyota — пять лет. В этом году никто из них еще не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Накануне во Владимире случилось ДТП с участием четырех машин. Столкнулись легковушка и три грузовика. В результате три человека погибли, двое получили травмы.