Скорая столкнулась с иномаркой в Петербурге

В Санкт-Петербурге случилось ДТП с участием машины скорой помощи и легкового авто. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По данным издания, авария произошла накануне на пересечении 8-й линии Васильевского острова и Среднего проспекта. Скорая помощь выехала из-за остановившегося трамвая и вписалась в иномарку. Свидетели рассказали, что у машины медиков работала звуковая сирена и были включены проблесковые маячки. В результате столкновения никто не пострадал.