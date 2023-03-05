Происшествия 05 марта 2023, 07:20 Один человек погиб при пожаре в жилом бараке в Салехарде МЧС: один человек стал жертвой пожара в жилое помещение барачного типа в Салехарде

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Один человек погиб при пожаре в жилое помещение барачного типа в Салехарде. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В Салехарде огнеборцы ликвидируют пожар. <…> В ходе тушения обнаружен взрослый погибший», — уточнили в ведомстве.

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Спасатели сняли на видео процесс тушения сильного пожара. Жилой барак загорелся на улице Ангальский Мыс, 21. Возгорание распространилось на площади 400 квадратных метров. Из огня пожарные эвакуировали семь человек.

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В среду, 1 марта, один человек погиб при пожаре в пристройке к ТЦ на Волгоградском проспекте в Москве. Площадь возгорания была небольшой — около 10 квадратных метров.

На следующий день человек погиб при пожаре в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге. Из горящего здания на Промышленной улице эвакуировали более 100 человек. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.