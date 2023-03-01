Эксклюзив 01 марта 2023, 14:48 Один человек стал жертвой пожара в пристройке к ТЦ на Волгоградском проспекте в Москве Источник «360»: человек погиб при пожаре в пристройке рядом с ТЦ в Москве РИА «Новости»

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Один человек погиб при пожаре в пристройке к торговому центру на Волгоградском проспекте в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах. По предварительным данным, тело нашли при разборе завалов.

Во время ЧП из здания самостоятельно эвакуировались несколько человек. Угрозы распространения огня не было. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, добавил источник.

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Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.