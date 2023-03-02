Происшествия 02 марта 2023, 20:11 Человек погиб при пожаре в торгово-офисном здании в Петербурге МЧС: один человек скончался в результате пожара в торгово-офисном здании Петербурга Пресс-служба МЧС

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В торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге произошел пожар. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пресс-служба МЧС

«Из здания эвакуировали более 100 человек. К сожалению, на месте пожара обнаружен погибший», — отметили в ведомстве.

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Возгорание произошло в здании на Промышленной улице. Огонь распространился на площади 300 «квадратов». По данным МЧС, к тушению пожара приступили с применением высотной техники. В ликвидации огня задействовали 58 человек и 16 единиц техники. Подробности случившегося выясняются.

Еще один крупный пожар полыхал в ночь на 2 марта в Шатковском округе Нижегородской области. Возгорание произошло в строительной бытовке. В результате происшествия погибли двое рабочих.