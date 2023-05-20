Происшествия 20 мая 2023, 01:03 ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами СЦКК: в пятницу вечером ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты РИА «Новости»

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Украинские неонацисты в пятницу вечером обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:20 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь», — говорится в сообщении представительства в мессенджере.

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По городу выпустили четыре дальнобойные ракеты, сообщили в СЦКК, данные о типе снарядов не уточняются.

Ранее стало известно о взрывах в районе старого аэропорта в Мариуполе. Специалисты устанавливают причины и последствия взрывов. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что сначала в небо поднялся клуб черного дыма, потом последовала яркая вспышка.