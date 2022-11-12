12 ноября 2022, 17:57
ВСУ обстреляли газовую станцию в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил о попадании снарядов ВСУ в газовый распределитель в Шебекине
Украинские боевики обстреляли Шебекинский городской округ в Белгородской области, снаряды повредили газовый распределитель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под минометный огонь попало несколько сел. Есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из них», — написал он.
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Гладков уточнил, что аварийные службы уже работают на месте происшествия.
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«Подомовой обход территории продолжается. Для устранения последствий потребуется два часа», — добавил губернатор.
Во время обстрела ВСУ 10 ноября ракеты попали в подстанцию в Белгородском районе. Гладков сообщал, что никто из мирных жителей не пострадал, на короткое время без электричества осталось несколько населенных пунктов.
«Желтый» уровень повышенной опасности действует в Белгородской области до 21 ноября. До его окончания местным жителям запретили запускать петарды, салюты и фейерверки, сообщал сайт «Утро.ру».
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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