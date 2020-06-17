Очевидцы сообщили о стрельбе на Зоологической улице. Но в МВД информацию не подтвердили

В Москве снова стреляли — по крайней мере, так показалось очевидцам. Но прибывшие сотрудники МВД не нашли следов стрельбы. Инцидент произошел недалеко от Московского зоопарка. Об этом агентству «Москва» сообщил его собственный источник.

«От очевидцев поступила информация о стрельбе из огнестрельного оружия на улице Зоологическая в районе дома 30», — заявил собеседник агентства.

На место выехали полицейские, но никакой стрельбы не обнаружили.

«В полицию обратились граждане и сообщили, что на ул. Зоологическая слышали хлопки, похожие на звуки стрельбы. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу. Информация о стрельбе не подтвердилась», — заявили агентству в пресс-службе МВД.

Два дня назад, в другом районе Москвы, на Ленинском проспекте молодой человек начал стрелять в машину ДПС и ранил двоих сотрудников. Они успели открыть ответный огонь и задержать его, в итоге все трое до сих пор находятся в реанимации.

Предварительной версией нападения стал экстремизм, к такому выводу пришли полицейские после обысков в квартире стрелявшего. У него нашли соответствующую литературу и видео с нападениями на сотрудников в форме.

А 16 июня драка между родственниками в Назрани переросла в перестрелку, в итоге погибли пять человек. По всем делам ведется следствия и выясняются все подробности.