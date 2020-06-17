Очевидцы сообщили о стрельбе на Зоологической улице. Но в МВД информацию не подтвердили
«От очевидцев поступила информация о стрельбе из огнестрельного оружия на улице Зоологическая в районе дома 30», — заявил собеседник агентства.
На место выехали полицейские, но никакой стрельбы не обнаружили.
«В полицию обратились граждане и сообщили, что на ул. Зоологическая слышали хлопки, похожие на звуки стрельбы. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу. Информация о стрельбе не подтвердилась», — заявили агентству в пресс-службе МВД.
Два дня назад, в другом районе Москвы, на Ленинском проспекте молодой человек начал стрелять в машину ДПС и ранил двоих сотрудников. Они успели открыть ответный огонь и задержать его, в итоге все трое до сих пор находятся в реанимации.
Предварительной версией нападения стал экстремизм, к такому выводу пришли полицейские после обысков в квартире стрелявшего. У него нашли соответствующую литературу и видео с нападениями на сотрудников в форме.
А 16 июня драка между родственниками в Назрани переросла в перестрелку, в итоге погибли пять человек. По всем делам ведется следствия и выясняются все подробности.