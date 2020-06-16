Основной версией нападения на Ленинском проспекте назвали экстремизм

Основной версией стрельбы на Ленинском проспекте в Москве называют экстремизм. СМИ узнали, что в квартире нападавшего нашли литературу определенного толка, а в телефоне — видео атак на полицейских.

Как рассказали «Российской газете» в Следственном комитете, во вторник стражи порядка продолжат опрашивать соседей нападавшего, а также назначат экспертизы: проверят оружие, из которого стрелял мужчина, и его психическое здоровье.

Версия об экстремизме возникла после обысков в квартире стрелка. Официально его результаты не объявлены, но Пятый канал показал, что правоохранители нашли дома у нападавшего. Кроме специфической литературы, в квартире обнаружилась тетрадь с молитвами, в которой записано множество обращений к Аллаху с просьбами «ускорить встречу», также он просил у высших сил помощи для атаки.

Видео нападений на полицейских, которые нашли в телефоне стрелка, также натолкнули журналистов на мысль, что атака была спланированной.

В Следственном комитете подтвердили обыски, но пока не уточнили, что именно нашли в квартире нападавшего.

«В рамках расследования по месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Допрошены свидетели происшедшего», — сказала представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, ее цитирует «Интерфакс».

Молодой человек по имени Ратмир Галаев начал стрелять в двух инспекторов ДПС, когда они остановили автомобиль такси на Ленинском проспекте. Те открыли ответный огонь и ранили нападавшего. Все трое сейчас находятся в больнице, в реанимации.

По словам представителя СК, нападавшего допросят после разрешения врачей.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.