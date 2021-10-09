Очевидцы рассказали о реакции актеров на гибель коллеги в Большом театре

Одна из зрительниц спектакля «Садко» в Большом театре, который в самом начале первого акта закончился гибелью актера, рассказала о реакции его коллег на случившееся. Она отметила, что один из актеров закричал на сцене и потребовал вызвать скорую. Произошло это сразу после смены декораций в первом действии.

Об этом женщина рассказал газете «Известия». Она призналась, что сначала зрители решили, что происходящее часть постановки.

«Мы все подумали, что это было задумано, но потом закрыли занавес, объявили антракт и минут через 20-30 отменили представление. Один из главных героев, наверное, это был Садко, подошел к месту трагедии и сразу отошел, закрыв рот рукой, и было ощущение, что его сейчас стошнит», — сообщила женщина.

Ранее сообщалось, что тяжелая конструкция убила 37-летнего актера миманса. Прокуратура и Следственный комитет Москвы начали доследственную проверку. Администрация театра оказывает им все возможное содействие.

По некоторым данным, актер неправильно повел себя на сцене. Он неосторожно отступил под опускающуюся декорацию. Были высказаны неподтвержденные предположения, что он был пьян.