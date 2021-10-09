Появились подробности гибели артиста в Большом театре

В субботу, 9 октября в Большом театре прямо во время спектакля произошла трагедия — артиста насмерть задавило декорацией на глазах у зрителей. По предварительным данным, он пошел не в ту сторону, когда уходил со сцены. В подробностях предстоит разобраться следователям. Telegram-канал SHOT сообщил, что, по его данным, срыва части декораций не было.

По имеющимся сведениям, никакие тросы не обрывались — декорация опускалась на сцену штатно. Артисту миманса нужно было вынести стул на сцену и потом оперативно отойти в сторону. Почему-то он стал двигаться назад, туда, куда должны были опуститься увесистые конструкции.

Другие артисты стали кричать мужчине, что он в опасности. Но вовремя среагировать актер не успел — декорация с силой ударила его по голове. Проверяется информация о том, что мужчина вел себя настолько неосторожно, поскольку перед спектаклем мог принять алкоголь. Никакого подтверждения этому на данный момент нет.

Гибель артиста уже подтвердили в пресс-службе Большого театра. Там отметили, что все произошло во время спектакля «Садко». Судя по афише театра, постановка идет на основной исторической сцене. После трагедии всех зрителей попросили срочно покинуть зал. Им объявили, что спектакль будет перенесен.