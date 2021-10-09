Машины скорой и полиции уехали от Большого театра после гибели актера во время спектакля. Видео

Перед парадным входом в Большой театр все спокойно. На кадрах «360» видно, что разошлись испуганные и расстроенные зрители, разъехались кареты скорой помощи, а также ведомственные автомобили полиции и Следственного комитета.

На спектакле «Садко» почти в самом начале первого действия опустившейся декорацией придавило 37-летнего актера миманса. Он погиб на месте, вызванные врачи скорой помочь ему не смогли.

По некоторым данным, он скончался от открытого перелома черепа.

Следком и прокуратура столицы инициировали доследственную проверку. По ее результатам будут принято процессуальные решения. Администрация театра оказывает ведомствам необходимое содействие.

Зрители рассказали, что спектакль был прерван криками: «Стоп! Стоп! Вызовите скорую! Здесь кровь!». Был объявлен антракт, через полчаса стало известно об отмене спектакля.

В Сети сообщается, что актер должен был поставить стул посреди сцены, а затем отойти в сторону. Вместо этого он сделал шаг назад. Декорация начала опускаться. Тяжелая конструкция движется со скоростью 1,5-2 метра в секунду. Актеру крикнули, чтобы он отошел, но из-за шума на сцене он ничего не услышал