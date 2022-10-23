Очевидцы падения самолета в Иркутске поделились новыми кадрами | 360°

23 октября 2022, 15:30
Очевидцы падения самолета в Иркутске поделились новыми кадрами
Очевидцы опубликовали новые кадры с места падения самолета в Иркутске
Очевидцы продолжают делиться фото и видео с места падения самолета Су-30 в Иркутске. На этот раз в кадр попала двухэтажка, в которой возник пожар. Вокруг столпились местные жители.
На месте работают сотрудники МЧС. Люди также запечатлели обломки Су-30.
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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту происшествия. Уточняется что самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта. Дело возбудили по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". По предварительным данным, погибли два летчика-испытателя. На место прибыли следователи и криминалисты.
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Падение Су-30 в Иркутске
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